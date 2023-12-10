«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. معتدل على القاهرة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم، مشيرة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم، يشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

أما عن حالة الطقس، فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد خلال النهار، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأحد، حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.