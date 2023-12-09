ماذا يحدث في حالة الطقس غدا؟.. الأرصاد تكشف تحول غير متوقع

متابعة الأحول الجوية ودرجات الحرارة أكثر ما يهم المواطن في تلك الفترة، ليس فقط لمعرفة أماكن سقوط الأمطار، وموعد التقلبات الجوية، بل لاتخاذ التدابير الواقية من الإصابة بالأمراض الفيروسية التي تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء.

ماذا يحدث في حالة الطقس غدًا؟

رغم انخفاض درجات الحرارة اليوم بشكل كبير، والشعور بالبرد، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية، كشف في بيان رسمي، عبر صحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا، عكس التوقعات.

أكدت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

منخفض جوي يضرب البلاد

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، عن الحالة الجوية في الأيام المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تسود حالة من التقلبات خلال الأيام المقبلة، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا، من المقرر أن يؤدي إلى تقلبات الطقس وسقوط أمطار رعدية على عديد من المناطق والمحافظات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إلى أنه حالة التقلبات الجوية من المنتظر أن تستمر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

كم يوم متبقي على فصل الشتاء؟

وأوضحت منار غانم، أنه حتى اليوم لم يبدأ فصل الشتاء المعهود، وإنه من المقرر أن يبدأ عقب 12 يوما، تحديدًا في يوم 21 ديسمبر الجاري.

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

وإليك عدة نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية، وفقًا لمنشور لوزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»:

- ارتداء الملابس القطنية.

- ارتداء سترات خلال فترات الليل مع التقلبات الجوية.

- تناول السوائل الدافئة مثل اليانسون ووق الجوافة والعسل الأبيض.

- تناول أقراص مضادات الهستامين، مع غسيل الأنف بمحول الملح.

- تناول المياه بكثرة.

- ضرورة تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين سي، لتقوية المناعة.

- تناول الأطعمة التي تهاجم الفيروسات.