حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. جو لطيف مع وجود فرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت «الأرصاد» أن يوم غدٍ الأحد تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويتوقع كذلك أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحري الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية، وأقصى غرب البلاد.

وأما يومي الاثنين والثلاثاء، فتتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة ورعدية، وقد تكون غزيرة أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، وكذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

وتتكاثر الأمطار يوم الثلاثاء المقبل فتتساقط أمطار متوسطة ورعدية وتكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، متوسطة على مناطق من جنوب سيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الأحد 10 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.