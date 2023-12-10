توافد الناخبين على مدرسة قصر الدوبارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تشهد مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية بشارع القصر العيني توافد المواطنين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية قبل بدء فتح المقرات الانتخابية في التاسعة صباحا.

العملية الانتخابية في مصر

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية في مصر على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تفتح المقرات الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في أيام الانتخابات المقرره من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء مع وجود تكثيف أمني ملاحظ من قبل رجال الشرطة.

الاستعداد قبل فتح المقرات الانتخابية

وقال محمد حامد أحد الناخبين في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه جاء أمام المقر الانتخابي من الساعة السابعة والنصف صباحا، استعدادا لبدء فتح المقرات الانتخابية في التاسعة صباح اليوم، للمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري، مشيرا الي أن عائلته بأكملها ستقوم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.