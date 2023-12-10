«عادل» من أمام لجنة إنتخابية بمصر القديمة: «بنختار مستقبل البلد»

حرص عادل زهران من منطقة مصر القديمة، البالغ من العمر 60 عاما، على المشاركة ورفع علم مصر أمام لجنة الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على رفع علم مصر.

جاء ذلك أمام إحدى اللجان الانتخابية بمصر القديمة، إذ حرص أيضًا عدد من المواطنين والشباب على حمل الأعلام المصرية، في أثناء انتظار التصويت، وهتفوا «تحيا مصر» رافعين علم مصر.

مواطن مصري: التعبير عن الرأي هو الأهم

«جاي انتخب حرصًا على ممارسة حقي»، بهذه الكلمات أدلى «عادل» بصوته للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا انتخاب رئيس يتفق عليه كل المصريون، وهو ما دفعه للنزول، لتحديد مستقبل أمة كاملة.

وشملت القائمة الانتخابية 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وكذلك المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.