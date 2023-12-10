توافد المواطنين على مدرسة مصطفى كامل بمصر الجديدة للتصويت في انتخابات الرئاسة

توافد المواطنون على مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بحي مصر الجديدة، على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، قبل فتح لجان الاقتراع لانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف المواطنون أمام بوابة مقر الاقتراع، وتستمر عملية توافد الشباب بشكل كبير قبل فتح باب اللجان بدقائق.

وشهدت عملية التوافد تواجد كبير لفئة الشباب، في انتظار فتح أبواب اللجان للدخول والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت لجان الانتخابات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق ما حددته اللجنه العليا للانتخابات، وتبدأ من اليوم وتستمر 3 أيام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر 2023، وسيتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.