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انتخابات المصريين بالداخل

توافد المواطنين على مدرسة مصطفى كامل بمصر الجديدة للتصويت في انتخابات الرئاسة

كتب:

مارينا رؤوف
09:01 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بحي مصر الجديدة

مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بحي مصر الجديدة

توافد المواطنون على مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بحي مصر الجديدة، على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، قبل فتح لجان الاقتراع لانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف المواطنون أمام بوابة مقر الاقتراع، وتستمر عملية توافد الشباب بشكل كبير قبل فتح باب اللجان بدقائق.

وشهدت عملية التوافد تواجد كبير لفئة الشباب، في انتظار فتح أبواب اللجان للدخول والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت لجان الانتخابات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق ما حددته اللجنه العليا للانتخابات، وتبدأ من اليوم وتستمر 3 أيام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر 2023، وسيتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.