لجان الجيزة تستعد لاستقبال 6.2 مليون ناخب للتصويت في الانتخابات الرئاسية

تستعد 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من سكان الجيزة، إلى جانب 47 لجنة للمغتربين لتمكين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

التواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية

وجهزت محافظ الجيزة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أي معوقات.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

وطالبت المحافظة، المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.