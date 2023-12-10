جدة تصطحب حفيدها لإحدى لجان التصويت في الإسكندرية: جئنا لاختيار مستقبل بلدنا

شهدت محيط لجان انتخابات الرئاسة في الإسكندرية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين قبل فتح أبواب اللجان الانتخابية، وحضر الكبار والأطفال من جميع الأعمار الذين رفعوا علم مصر، وجميعهم حضروا بهدف واحد هو تحديد حاضر مصر ومستقبلها.

مديحة أمير، إحدى مواطني الإسكندرية، حرصت على القدوم بعد صلاة الفجر إلى لجنتها أمام مدرسة العقيد علي المصري بمنطقة سيدي بشر بحري بالإسكندرية، رفقة حفيدها الذي تعوله بعد وفاة والديه بهدف اختيار رئيس مصر القادم لتحديد مستقبل حفيدها.

جدة وحفيدها أمام اللجان

وقالت «أمير» في تصريحات لـ«الوطن»، إنها اصطحبت حفيدها محمد محمود، 11 سنة، لتعليمه المشاركة في الانتخابات وتحديد مستقبله باختيار رئيس مصر، موضحة: «أنا جاي اختار رئيس يخلي حفيدي ينزل بأمان من غير ما أخاف عليه ويعيش في سلام».

وتابعت: «أنا جاية اختار رئيس يحافظ على البلد أمام أي صعوبات ويوفر مدرسة حلوة لحفيدي ومستشفى نظيفة وحياة كريمة».