ناخبون يتوافدون على مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق للتصويت في انتخابات الرئاسة

بدأ توافد المواطنين على مدرسة الشهيد ياسر جنينة في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة داخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنّ نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، ويوجد 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وصدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعا لها.

وأوضحت الهيئة أنّ المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.