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انتخابات المصريين بالداخل

توافد المواطنين على المقار الانتخابية بالدقي وسط وجود أمني مكثف

كتب:

محمد سيف
10:06 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
استعدادات أمنية مكثفة أمام المقار الانتخابية بالدقي

استعدادات أمنية مكثفة أمام المقار الانتخابية بالدقي

كثفت أجهزة الأمن من حضورها أمام المقار الانتخابية بالدقي، في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية، منذ ساعات الصباح أي قبل فتح باب الاقتراع بقرابة 30 دقيقة انتظارًا للدخول إلى اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية

وتواجد عدد كبير من الناخبين أمام مدرسة الجيزة الثانوية بنين سابقا، وهي مدرسة الشهيد عبدالرحمن الصرفي في العجوزة، ويقفون أمام باب المدرسة وكان للمرأة حضور ملحوظ من بين الناخبين.

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