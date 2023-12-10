بأعلام مصر.. الأطفال يزينون طوابير الانتخابات الرئاسية بصحبة آبائهم

انطلق اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وشهد إقبالا من المصريين على لجان الانتخابات، الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم الذين اصطفوا أمام لجان الاقتراع بأعلام مصر، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.