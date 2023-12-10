توافد الناخبين على لجان الانتخابات في الإسكندرية (صور)

قال عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد بالإسكندرية، توافد أعداد كبيرة من الناس، على لجنة كلية الزراعة في محافظة الإسكندرية، على الكورنيش مباشرة.

وأضاف أن الناخبين يتوافدون حاملين أعلام مصر، في صورة مشرفة؛ لتأكيد أن ما تشهده مصر الآن، عرس ديمقراطي واحتفالًا للمصريين، بانتخاب رئيس مصر المقبل، ومن يمثلهم في المرحلة المقبلة.

وتابع بأن الكتلة التصويتية للناخبين بمحافظة الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب، أما اللجان العامة بمحافظة الإسكندرية 18 لجنة عامة، مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، والمقرات الانتخابية 351 مركزاً ومقر انتخابياً، و533 لجنة فرعية، و36 لجنة للوافدين والمغتربين.