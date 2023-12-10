السيدات يشاركن في انتخابات الرئاسة بالتجمع الخامس: «صوتنا أمانة»

شاركت سيدات لجنة سيزا نبرواي في التجمع الخامس، بقوة في الانتخابات الرئاسية، تاركين أعمالهن وبيوتهن للمشاركة الفعالة، في تعبير واضح عن وعيهن السياسي وإيمانهن بأهمية دور المرأة في الحياة العامة.

مشاركة قوية للنساء

وقالت إحدى الناخبات في منطقة التجمع الخامس من أمام لجنة سيزا نبرواي لـ«الوطن»:«نزلنا علشان صوتنا أمانة، ومهم المشاركة الفعالة، المهم الإدلاء بالصوت وتقديم الواجب الوطني».

الرموز الخاصة بمرشحي الرئاسة

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، واختيار رمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، وخصُص رمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، وفقا البيان الرسمي الصادر عن الهيئة.