طابور انتخابي أمام مدرسة «سيزا نبراوي» في التجمع الخامس

تشهد لجنة مدرسة «سيزا نبرواي» في منطقة التجمع الخامس توافد المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ينطلق التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل.

الرموز الخاصة بمرشحي الرئاسة

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، و«النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، و«السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.