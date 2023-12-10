رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

طابور انتخابي أمام مدرسة «سيزا نبراوي» في التجمع الخامس

كتب:

محمد متولي ونرمين عزت
09:33 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
طابور انتخابي

طابور انتخابي

تشهد لجنة مدرسة «سيزا نبرواي» في منطقة التجمع الخامس توافد المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ينطلق التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل.  

الرموز الخاصة بمرشحي الرئاسة

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، و«النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، و«السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر. 

اقرأ المزيد:

توافد الناخبين على لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 (بث مباشر)

عاجل.. السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

حياة كريمة تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 

بدء الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل اليوم

«العربية لحقوق الإنسان» تختتم تحضيرات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم محمد متولي ونرمين عزت