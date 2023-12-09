خطوات الاستعلام عن لجان الوافدين.. في دقائق بسيطة

تنطلق الانتخابات الرئاسية غدا الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويمكن للناخب اتباع خطوات الاستعلام عن لجان الوافدين للتسهيل عليه.

خطوات الاستعلام عن لجان الوافدين

وتسهل الهيئة الوطنية للانتخابات، على الوافدين والمغتربين الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية، من خلال اتباع خطوات الاستعلام عن لجان الوافدين.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن لجان الوافدين.

في البداية يدخل الناخب على الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، من هنا.

الخطوة الثانية: ستظهر أمامك صفحة يدخل فيها الناخب الرقم القومي للاستعلام عن اللجنة الانتخابية.

الخطوة الثالثة: بعد ذلك يظهر أعلى يسار الصفحة مربع الموقع الكامل يجرى الضغط عليه.

الخطوة الرابعة: ينقلك المربع إلى الصفحة الرئيسية الخاص بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يحتوي على عدد من المربعات والاختيارات من بينها استعلام لجان الوافدين.

الخطوة الخامسة: ستظهر لك صفحة بها اختيار الأول المحافظة التي يتواجد بها الناخب، والاختيار الثاني اختيار اللجنة العامة، ويختار الناخب فيها اللجنة الأقرب لمحل سكنه.

الخطوة السادسة والأخيرة: بمجرد الانتهاء من هاتين الخطوتين ستظهر لك اللجنة الانتخابية المخصصة للمغتربين، ضمن نطاق اللجنة العامة التي اخترتها.