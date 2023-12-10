روح الوطنية.. سيدات متطوعات ينظمن الطوابير الانتخابية أمام اللجان (صور)

حرص عدد من سيدات متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التواجد أمام مقرات اللجان، لتنظيم طوابير الناخبين، قبل فتح باب التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.

وبدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» في لقطات حية لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر، لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت.