قوات تأمين اللجان تساعد كبار السن خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حرصت قوات الشرطة المكلفة بتأمين الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد، على مساعدة كبار السن في الدخول والخروج من اللجان الانتخابية المخصصة لهم للإدلاء بأصواتهم.

وتصطحب قوات الشرطة المسؤولة عن عملية تأمين الجامعة العمالية بمدينة نصر، كبار السن غير القادرين على الحركة، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.

وخصصت الجامعة العمالية التي تحتضن إحدى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، مقاعدا لكبار السن، مع دخولهم في أسرع وقت من أجل الإدلاء بأصواتهم.