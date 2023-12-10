مقرر بالحوار الوطني: المصريون يشعرون بأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تختلف عن غيرها من الانتخابات السابقة، كونها تأتي بعد عام من حوار وطني شارك به كافة التيارات السياسية في المجتمع.

الحوار الوطني شارك به كل التيارات

وأضاف «صبري» في مداخلة هاتفية على قناة «on»، أن الحوار الوطني شارك به كل التيارات وكل فئات المجتمع، لافتا إلى أن الانتخابات تشهد منافسة 4 مرشحين على المنصب الأعلى في مصر وهو منصب رئيس الجمهورية، كونه له أهمية كبرى في تحديد مستقبل وسياسات مصر بالمستقبل.

المصريون يشعرون بأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتابع بأنّ المصريين يشعرون بأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع ما يحدث بالمنطقة من أحداث، خاصة ما يحدث على أرض فلسطين الغالية.