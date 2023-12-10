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انتخابات المصريين بالداخل

كبار السن في صدارة المشهد بأول أيام التصويت في انتخابات الرئاسة: صوتنا أمانة

كتب:

ضحى محمد
09:36 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

توافد الناخبون إلى مدرسة الجيزة ثانوية بنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تم فتح باب التصويت في تمام الساعة 9 صباحا .

واصطف عشرات المواطنين في طابور بطول مدخل المدرسة، في حالة من النظام الشديد استعدادا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، وغلب علي الحضور كبار السن.

وقال أحمد الجبالي، 65 عاما لـ«الوطن»، إنّه حرص على الحضور باكرا للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية رغم مرضه الشديد، مؤكدا أنّه «صوته أمانة».

انتخابات الرئاسة 2024

وقالت المواطنة سلمي، ربة منزل، 63 عاما: «انزلوا شجعوا بلدكم مصر، أنا بحب بلدي وعاوزة الاستقرار والأمان».

التصويت على مدار 3 أيام

وقالت المواطنة حكمت صالح: «مكنتش عايزة أنام، عندي 73 سنة، وبحمد ربنا إني عشت عشان انتخب، أنا بحب بلدي ولازم كل مواطن يدلي بصوته» .

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.