مراسلة «إكسترا نيوز» بالإسماعيلية: إقبال جميع الفئات للمشاركة في الانتخابات

قالت ريهام فيكتور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من الإسماعيلية، إن اللجان الانتخابية وعملية التصويت بدأت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، وسط مشاركة المواطنين من مختلف الفئات العمرية من الشباب والسيدات والرجال وكبار السن، والمشاركة واضحة من قبل الشباب داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضافت أنه يوجد سيارات للحماية المدنية وسيارات للإسعاف والشرطة، تحسبا لوقوع أي طارئ، وحرص المواطنون على رفع الأعلام المصرية لتحفيز المواطنين على المشاركة في الحدث الهام، كما أن هناك بعض الأسر والأطفال المتواجدون داخل اللجان الانتخابية مع أسرهم لتحفيزهم بأهمية الحدث الوطني.

وأكدت أن هناك العديد من الخدمات المقدمة ومنها الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن لمساعدتهم للدخول لمراكز الاقتراع بدون أي نوع من أنواع التعب أو الإجهاد عليهم، وهناك بطاقات انتخابية خاصة بطريقة برايل لذوي الاحتياجات الخاصة.