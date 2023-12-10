تجهيز اللجان الانتخابية في دمياط بكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم

قال منذر أبودوح مراسل قناة «النيل للأخبار» من دمياط، إن الأجهزة التنفيذية استعدت لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ بعد قليل، مشيرا إلى أن الدكتورة منال عوض محافظة دمياط قامت أمس بجولة تفقدية لعدد من المقار الانتخابية للوقوف على جاهزية وإتمام كل الاستعدادات لعملية التصويت، وإقامة مظلات «تندات» أمام المقرات الانتخابية لكبار السن، والتأكد من وجود الكراسي المتحركة للتيسير عليهم وعلى ذوي الهمم خلال عملية التصويت.

الأجهزة التنفيذية قامت بالاستعدادات لعملية الاقتراع

وأضاف «أبو دوح» خلال مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أنه جرت إزالة كل المعوقات أمام المقار الانتخابية المنتشرة داخل المحافظة، التي تتضمن 10 لجان عامة و141 مركزا انتخابيا، 176 لجنة فرعية متضمنة 5 لجان للوافدين.