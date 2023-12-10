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انتخابات المصريين بالداخل

حزب السادات الديمقراطي: الشعب لديه وعي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

شروق مراد
10:13 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
النائب عفت السادات

النائب عفت السادات

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الشعب المصري لديه وعي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بحب وحرص، وهي رسالة للعالم كله.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC»، أن الشباب لديهم حماس كبير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المتوقع مشاركة عالية جدًا، خاصة بعد توافد مجموعات كبيرة أمام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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