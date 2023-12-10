حزب السادات الديمقراطي: الشعب لديه وعي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الشعب المصري لديه وعي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بحب وحرص، وهي رسالة للعالم كله.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC»، أن الشباب لديهم حماس كبير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المتوقع مشاركة عالية جدًا، خاصة بعد توافد مجموعات كبيرة أمام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.