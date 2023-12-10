«التنسيقية» ترصد توافد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدينة بدر

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد أعداد كبيرة من المواطنين الذين اصطفوا في طوابير بمدينة بدر، أمام اللجان قبل فتح أبوابها، انتظارًا للدخول والإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما رصدت التنسيقية أيضًا توافد المواطنين في مركز بئر العبد في شمال سيناء، وبالتحديد، في لجنة مدرسة الخرابة الابتدائية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.