وزير الصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: «انزل وحدد مصيرك»

أدلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ قليل، بمدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية لغات بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر.

وقال «سمير» بعد الإدلاء بصوته، إن «المشاركة حق دستوري، ولا بد من النزول لتحديد مصيرك ومصير بلدك، صوتك أمانة».

أضاف وزير الصناعة، أن الإجراءات بسيطة جدا وعلى قدر الحدث الكبير، متابعا: «مش هنستخسر نص ساعة في بلدنا».

وتقام الانتخابات في 9376 مركزا انتخابيًا بـ11631 لجنة فرعية، وجرت مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية، للتسهيل على الناخبين.

ويُشرف 15 ألف قاضٍ على الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام.