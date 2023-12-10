تواجد ملحوظ لكبار السن أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الأقصر (صور)

تشهد لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024 بالأقصر توافدا كبيرا للمواطنين في الساعة الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، إذ فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا بجميع مراكز محافظة الأقصر الستة.

تواجد ملحوظ لكبار السن

وسيطر على المشهد الانتخابي كبار السن من الرجال والسيدات، إذ اصطفوا أمام اللجان قبل موعد الفتح بنحو ساعة، وسط تسهيلات كبيرة من رجال الأمن أمام اللجان، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن محافظة الأقصر بها 6 لجان عامة في 6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية، و4 لجان للوافدين، بإجمالي 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر فيضم 22 لجنة فرعية لـ107214 ناخبا وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالي 9 لجان لـ55555 ناخبا وناخبة، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين، بإجمالي 31 لجنة لـ119634 ناخبا، وفي مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 63 لجنة، لـ303525 ناخبا وناخبة.