المرشح الرئاسي حازم عمر يدلي بصوته في مدرسة «سيزا نبراوي» بالتجمع

يدلي المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية بنات بالقاهرة الجديدة في التجمع الأول.

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وبدأ التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.