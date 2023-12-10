بأعلام مصر والزغاريد.. توافد الناخبين على لجنة الشهيد أبو العنين بالتجمع الأول

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد أبو العنين بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، إقبال العشرات من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال الساعات الأولى لعملية الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات.

وتوافد المواطنون رافعين أعلام مصر وسط أجواء احتفالية يسودها الجانب الوطني كما حرصت بعض السيدات على إلقاء الزغاريد أمام اللجان كنوع من أنواع التعبير انتمائهن الوطني وحبهم لبلادهم وذلك وسط الأغاني الوطنية التي حرص المواطنين على تشغيلها بواسطة مكبرات الصوت أمام اللجان.