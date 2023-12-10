توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر (صور)

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حاملين أعلام مصر، فيما أطلقت إحدى السيدات الزغاريد أثناء دخولها اللجنة.

انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسية

وفُتحت جميع اللجان في المواعيد المقررة في 82 لجنة بالبحر الأحمر، ودفع الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر بمجموعات من الشباب المتطوعين في لجان الانتخابات الرئاسية، بهدف تأمين وتنظيم دخول المواطنين إلى مقار اللجان وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

321 ألف ناخب في البحر الأحمر

وانطلق العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر في 82 لجنة بمدن البحر الأحمر، واكتسى الناخبون بأعلام مصر للإدلاء بأصواتهم، إذ يبلغ عدد الناخبين 321 ألف ناخب في المحافظة، إضافة إلى المغتربين.

وأشار المستشار علي أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية رئيس لجنة المتابعة الانتخابات الرئاسية تصريحات لـ«الوطن»، أن البحر الأحمر تضم 82 لجنة انتخابية، لافتا إلى استعدادات خاصة في مقار لجان حلايب وشلاتين.