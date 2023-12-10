كبار السن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية: «هندعم بلدنا» (صور)

شهدت محافظات البحيرة وقنا وسوهاج، منذ اللحظة الأولى لفتح لجان الانتخابات الرئاسية، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خاصة كبار السن، كما اصطحب أولياء الأمور، أطفالهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حضور كبير من أبناء المحافظات.

كبار السن يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال نصر محمد محمود، البالغ من العمر 81 عامًا، إنه يحرص كل استحقاق انتخابي رئاسي على الإدلاء بصوته، لافتًا إلى أنه سيعطي صوته لمصر حتى آخر نفس في حياته، لأنها تستحق الكثير وسيدعمها: «بلدي رمز الأمن والأمان والاستقرار، ربنا يحفظها ويحفظ كل شعبها وشبابها ونساءها».

وأدلى المسن الثمانيني، بصوته في اللجنة 39 في مدرسة عمر ابن الخطاب بصعايدة دشنا شمال محافظة قنا.

وفي كفر الشيخ، قالت الحاجة سكينة العطافي ذات الـ90 عامًا، لـ«الوطن»، إنها تشارك في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر واختيار مستقبل أبنائها: «أنا حضرت الملك فاروق والرئيس محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي، وطول الفترة دي كنت بنزل وبشارك في الانتخابات، وبإذن الله هفضل أشارك طول ما أنا عايشة وحتى لو بقى عندي 100 سنة، وده عشان خاطر مصر».

وقال محمد صديق حسين محمد، بالمعاش، من سكان أسيوط، إنه جاء إلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد ليحث الجميع على المشاركة.

إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان الانتخابية

وفي سوهاج، كان السبعيني أحمد خليل، ينتظر دوره أمام لجنة الانتخابات الرئاسية بحماس: «شارك وخليك إيجابي»، بينما أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم باصطحاب أبناءهم حاملين الأعلام لمقر اللجان الانتخابية، لغرس روح الانتماء داخلهم.

وشهدت مقار اللجان الانتخابية في المحافظات كافة، إجراءات أمنية مشددة وعملية تنظيمية لدخول الناخبين مع توفير مقاعد لكبار السن في أثناء التصويت، ورفع درجة الاستعداد بكل المقرات التي جرى تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج.