إقبال المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية (صور)

شهدت لجان محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع فتح اللجان وانتظام عملية التصويت.

إقبال المواطنين على لجان الانتخابات

وشهدت لجان فاطمة الزهراء في حي أول الإسماعيلية والشهيد جواد حسني والسادات في حي ثان وأبو خروع في مركز أبو صوير توافد المواطنين من أعمار مختلفة للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

انطلاق الانتخابات دون تأخير بالإسماعيلية

وانطلقت أول أيام الانتخابات الرئاسية في محافظة الإسماعيلية في التاسعة من صباح اليوم الأحد، مع بدء توافد الناخبين، فيما شهد محيط اللجان انتشار الأقوال الأمنية، لتأمين العملية الانتخابية، مع تفعيل الطوارئ وربط غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان محافظة الإسماعيلية.

وحددت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية 184 لجنة موزعة على 10 لجان عامة في أحياء ومراكز الإسماعيلية، لاستيعاب تصويت 963 ألفا و273 ناخب وناخبة من أبناء المحافظة إلى جانب 10 لجان للمغتربين.