الشباب يتصدرون المشهد في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بالانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي، في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تقام اليوم وغدا الإثنين والثلاثاء، لاختيار رئيس الجمهورية، حضور غفير للشباب الذين تصدروا المشهد في اليوم الأول.

وشارك العنصر الشبابي في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط فرحة وحب، للمساهمة في اختيار الرئيس الجديد الذي سيقود سدة الحكم في الولاية الجديدة.

تقام الانتخابات في 9376 مركزا انتخابيًا بـ11631 لجنة فرعية، وتم مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين، ويُشرف 15 ألف قاضٍ على الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام.