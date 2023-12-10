عاش الهلال مع الصليب.. حكاية المحبة أمام لجان انتخابات الرئاسة بالشرقية

«عاش الهلال مع الصليب»، حقيقة وكلمات بسيطة تربى وعاش عليها المصريون، فتقاسم المسلمون والمسيحيون الأفراح والأحزان، ووقفوا صفا لتجاوز أي أزمات، واليوم تصدر هذا الشعار مشهد انتخابات الرئاسة 2024، في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية فخرج ممثلو الكنيسة والأوقاف للإدلاء بأصواتهم وهم يسيرون جنبا إلى جنب.

الوحدة في ديرب نجم

أمام كنيسة مارجرجس القبطية الأرثوذكسية بمدينة ديرب نجم التقى الشيخ خيري عبد الباري مدير عام على المعاش بالأوقاف، القمص غبريال ظريف كاهن الكنيسة وتقدما عدا من ممثلي الأوقاف والكنيسة والمواطنين وتوجهوا إلى اللجان الانتخابية سيرا على الأقدام، لاختيار مرشحهم الرئاسي في مشهد يعكس قوة المشاركة في العملية الانتخابية.

وقال الشيخ خيري عبد الباري لـ«الوطن»: «المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني، ولذلك أحرص وعائلتي على المشاركة في أي استحقاق انتخابي، الذهاب إلى اللجان الانتخابية برفقة الأخوة الأقباط ليست المرة الأولى، وإنما فعلنا ذلك في عدة انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية، والهدف التأكيد على الوحدة الوطنية، ودعوة للأهالي للذهاب إلى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم».

وحدة الشعب المصري

وأضاف: «عمة شيخ الأوقاف باللونين الأحمر والأبيض، وطاقية القمص باللون الأسود، وإذا تم وضع الأولى فوق الثانية، سيكونان لون علم مصر، وهذا من الدلائل البسيطة التي تعكس وحدة الشعب».

وقال القمص غبريال إن الشعب المصري نسيج واحد، ومشاعر المحبة والمودة تسود بين الجميع لافتا إلى أنهم يشاركون المسلمين في اعيادهم والمناسبات المختلفة، والعكس.

وأوضح أن هناك علاقة صداقة تربطه بالشيخ عبد الباري منذ أكثر من 20 عاما، ويشاركان في حل مشكلات الأهالي، ومناقشة المشاكل المجتمعية والعمل على حلها.

واختتم: «ندعو الجميع للمشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم، لأن هذه الانتخابات تعتبر من أهم الاستحقاقات الانتخابية».