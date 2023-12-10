«الهيئة الوطنية» تنشر طريقة التصويت الصحيحة في الانتخابات الرئاسية (صور)

بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية 2024، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة تصويت الناخب في الانتخابات، ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الطريقة الصحيحة لتصويت الناخب في الانتخابات.

طريقة تصويت الناخب في الانتخابات

1- يذهب الناخب إلى مقر اللجنة الفرعية المسجل بها.

2- يسمح له بالدخول إلى اللجنة بأولوية الحضور.

3- يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت فيه الرقم القومي ومن عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

4- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع ممهور ظهرها بخاتم اللجنة الفرعية.

5- يتوجه الناخب إلى إحدى كبائن التصويت الموجودة داخل اللجنة.

6- يختار الناخب مرشح واحد من الموجودين في ورقة الاقتراع.

7- يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة لذلك.

8- يوقع الناخب بخطه أو يبصم بإصبعه، قرين اسمه بذات الكشف.

9- يضع الناخب أحد أصابعه في الحبر الفسفوري قبل مغادرة اللجنة.