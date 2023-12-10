إقبال كبير على لجان الانتخابات في القليوبية: «بنحب مصر»

أعداد غفيرة أمام لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة القليوبية، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

واحتشد العديد من الناخبين بشكل حضاري، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في الانتخابات لاختيار رئيس جديد لقيادة مصر الفترة المقبلة.

حرص الحاج محمد عثمان أحد كبار السن في محافظة القليوبية على التواجد أمام لجنة انتخابية بمحافظة القليوبية للمشاركة في انتخابات الرئاسة.

وقال «عثمان» في تصريحات خاصة للوطن، أنه رغم تجاوزه الـ70 عاما قرر المشاركة للإدلاء بصوته الانتخابي، قائلا «تحيا مصر تحيا مصر»، مؤكدًا: «بحب مصر وربنا هيحافظ عليها».

كما حرص السيد محمد على القدوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بكرسي متحرك، وقال: «أنا صممت أجي، علشان أنتخب، وعنيا مش شافت النوم من امبارح تحيا مصر ».

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام في 9376 مركزا انتخابيًا بـ11631 لجنة فرعية، وتم مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين.

ويُشرف 15 ألف قاضٍ على الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام.