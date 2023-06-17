تفاصيل خطة «الداخلية» لتأمين امتحان الثانوية العامة: مشاركة الشرطة النسائية

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية العامة، وتحديدًا المواد الرسمية التي تُضاف للمجموع وهي مادة اللغة العربية غدًا الأحد، أنهت وزارة الداخلية خطة تأمين الامتحانات، ونشرت أجهزة الأمن بداية من اليوم خدماتها الأمنية أمام مقار لجان الامتحانات.

تفاصيل خطة «الداخلية» لتأمين الامتحانات

«الوطن» تستعرض في عدة نقاط تفاصيل خطة وزارة الداخلية وفق البيان الرسمي المعلن من قبل الوزارة قبل أيام قليلة وهي 8 نقاط هامة:

أولا: قوات الشرطة تعمل علي تكثيفها والانتشار الأمني بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

ثانيا: إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان

ثالث: هناك تعزيزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.

قوات الشرطة النسائية تشارك في تأمين مارثون الثانوية العامة

رابعًا: خطة التأمين ستمتد إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات.

خامسًا: قامت قيادات المديريات على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين .

سادسًا: قوات الشرطة تشدد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب

سابعًا: من ضمن خطة وزارة الداخلية التعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

ثامنًا: في أعمال التأمين سيتم المشاركة من قبل قوات الشرطة النسائية وذلك لاتخاذ إجراءات الحيطة والتفتيش للمشتبه فيهن من الفتيات.