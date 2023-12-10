طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الشرقية وشمال سيناء

شهدت لجان التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في 1016 لجنة فرعية بمراكز ومدن محافظة الشرقية.

4 ملايين ناخب في الشرقية

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد جهزت المقار الانتخابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن وذوي القدرات والهمم، ومظلات لتوفير الراحة الكاملة للناخبين في أثناء عمليات التصويت.

غرفة عمليات رئيسية

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والعمل على تذليل العقبات كافة وحل المشكلات الطارئة للتسهيل على الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

واحتشد المئات من أبناء القبائل أمام اللجان بمحافظة شمال سيناء، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، إذ وقفوا طوابير أمام مدرسة عمرو شكري بوسط العريش وحي الكوثر في مدينة الشيخ زويد، وبئر العبد.

إقبال كبير على اللجان الانتخابية بوسط سيناء

وقال سليمان فرج الأمين العام لـ«حماة الوطن» في بئر العبد، أنّ أبناء القبائل والشيوخ توافدوا على لجان الانتخابات، حاملين الأعلام وسط هتافات لمصر، فيما شوهدت طوابير الناخبين بوسط سيناء من أبناء القبائل البدوية، الذين جاؤوا من القرى والتجمعات السكنية لمدن الحسنة ونخل والقسيمة بمناطق الوسط.

وقالت راوية الدهيني، إحدى سيدات وسط سيناء، إنّ أبناء البادية توافدوا للحصول على الاستحقاق الانتخابي.