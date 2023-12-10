حزب المصريين الأحرار: الشعب متحمس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشعب متحمس جدًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويتوافدون أمام مقرات اللجان الانتخابية منذ السابعة صباحًا، أي قبل بدء سير العملية الانتخابية بساعتين.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC» أن الحزب يتوقع مضاعفة أعداد الناخبين بعد الساعة 12 ظهرًا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 هي لغة خطاب مع المواطنين جميعهم، الذين يدركون أهميتها، تأكيدًا على وطنيتهم.