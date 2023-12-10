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انتخابات المصريين بالداخل

حزب المصريين الأحرار: الشعب متحمس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

شروق مراد
10:41 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشعب متحمس جدًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويتوافدون أمام مقرات اللجان الانتخابية منذ السابعة صباحًا، أي قبل بدء سير العملية الانتخابية بساعتين.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC» أن الحزب يتوقع مضاعفة أعداد الناخبين بعد الساعة 12 ظهرًا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 هي لغة خطاب مع المواطنين جميعهم، الذين يدركون أهميتها، تأكيدًا على وطنيتهم.

 

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