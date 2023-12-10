وسائل إعلام عربية وعالمية تلقي الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

سلطت وسائل الإعلام العربية والعالمية، الضوء على انطلاق سباق الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، الذي يتنافس عليه، 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح عن حزب الوفد عبد السند يمامة، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى بدء المصريين، التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفة أنه يحق لنحو 67 مليون شخص، تتجاوز أعمارهم الـ18، التصويت في الانتخابات التي يشرف عليها ما يزيد عن عشرين ألف قاض.

سي إن إن: توافد المصريين على مراكز الاقتراع

بدورها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن المصريين بدأوا في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستستمر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ونشرت صورا لتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن من المقرر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، في 18 ديسمبر الجاري.

سكاي نيوز: طوابير في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى وجود طوابير من الناخبين أمام إحدى لجان الاقتراع حتى قبل ساعة من فتح الصناديق في محافظة الجيزة، موضحة أن غالبية المصطفين من الشباب، مع وجود ناخبين من النساء وكبار السن.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن الانتخابات الرئاسية 2024، ستستمر من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء ديسمبر الجاري، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وقالت إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أدلى بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.