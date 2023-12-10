قناة «DMC» تستعرض تقريرا عن ضوابط تصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «DMC» تقريرًا عن ضوابط الوافدين بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه تيسير على المواطنين خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجانًا للوافدين والمغتربين في كل المحافظات للإدلاء بأصواتهم.

وقال التقرير إنَّ الهيئة أتاحت للناخب إمكانية الاستعلام عن أماكن لجان الوافدين الفرعية من خلال موقعها الإلكتروني www.elections.eg، بموجب الرقم القومي، لافتًا إلى ضوابط التصويت بالوافدين بالانتخابات الرئاسية وهي:

- يستعلم المواطن بالاستعلام عن أقرب لجنة تصويت وافدين من خلال اختيار المحافظة المتواجد بها وأقرب لجنة عامة له لتسهيل عملية التصويت.

- تتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مراكز اقتراع الوافدين في عموم الجمهورية مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

- وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات تصويت الوافدين والمغتربين في محافظة غير المحافظات التابع لها محل إقامتهم

- إثبات بيانات الناخب الوافد أو المغترب الخاصة باسمه بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي بكشف الناخبين نموذج رقم 11 وافدين انتخابات رئاسية.

- يوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف «كتابة أو بصمة إصبعه» ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

- لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

- يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

- يدلي بصوته في المكان المخصص للاقتراع ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق التصويت.

- يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفوسفوري.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات مقرات الوافدين في جميع المناطق التي تشهد أعدادا كبيرة من المغتربين مثل محطة مصر والعاصمة الإدارية وبورسعيد وبني سويف وغيرها من المناطق.