مواطن يصطحب ابنتيه للتصويت في انتخابات الرئاسة: «مصر فوق الجميع»

بالعباءة والعكاز، أصر على حضور أول أيام الانتحابات الرئاسية في منطقته بحي الزاوية بالقاهرة، نزل الحاج «جمعة» للمشاركة بصوته في إعلاء راية وطنه، وحاول رغم تعبه وكبر سنه أن يصل إلى مقر اللجنة الانتخابية في الساعة الثامنة صباحًا، مع أحد جيرانه.

الحاج «جمعة» يحمل عكازه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الحاج جمعة فؤاد محمد، الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، لم تفوته اي انتخابات وطنية سابقة، وإنما حرص على المشاركة في الإدلاء بصوته في مختلف الانتخابات الرئاسية والدستورية، إيمانا به بأهمية المشاركة الإيجابية، فلم يمنعه المرض أو التعب.

ويروي الحاجة «جمعة» في حواره لـ«الوطن»، عن الانتخابات الرئاسية الأولى التي شارك فيها حينما كان شابا صغيرًا: «أنا انتخبت أول مرة من أيام الرئيس الراحل السادات، ودايما حريص على الإدلاء بصوتي في الانتخابات المهمة، وكان معايا بناتي الكبيرة مستنين دورهم»، مشددًا على أن مصر فوق الجميع.

الحاج «جمعة» يتحدى المرض للمشاركة في الانتخابات

ووقف الرجل يحمل عكازه بيديه منتظرا دوره في الإدلاء بصوته، فلم يمنعه المرض أو عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي عن النزول والمشاركة الإيجابية، في مدرسة اليرموك الابتدائية المشتركة، في منطقة «الزاوية» بالقاهرة.