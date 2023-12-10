الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي أمام مدرسة ناصر في شبرا

شهدت مدرسة ناصر الثانوية للبنات في شبرا مصر إقبالا كبيرا من المواطنين، تنوع بين الشباب والسيدات وكبار السن للإداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

تواجد أمني مكثف لتنظيم العملية الانتخابية في سلامة

كما شهد محيط المدرسة تواجدا أمنيا مكثفا لتنظيم العملية الانتخابية، ومساعدة كبار السن للإداء بأصواتهم دون أي معوقات لسير العملية الانتخابية.

تصدر الشباب المشهد أمام مدرسة ناصر الثانوية بنات، بعضهم يحمل أعلام مصر، وكبار السن يصطحبون أحفادهم لمشاركتهم التصويت في العملية الانتخابية الخاصة بالرئاسة 2024 .

الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليها.