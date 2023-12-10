كريم الحسيني يشارك في فيلم شمس الزناتي: «تفتكروا هعمل إيه؟»

كشف الفنان كريم الحسيني، عن مشاركته في فيلم شمس الزناتي بطولة الفنان محمد إمام، وذلك عبر منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه على إنستجرام.

كريم الحسيني يشارك في فيلم شمس الزناتي

وشارك الفنان كريم الحسيني جمهوره بصورة من تحضيرات فيلم شمس الزناتي، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله تفتكروا هاعمل إيه في شمس الزناتي».

ويأتى هذا بعدما شارك الحسيني في فيلم شمس الزناتي الذي قدمه من قبل الفنان عادل إمام عام 1991، بجانب عدد كبير من الفنانين بينهم محمود الجندي ومحمود حميدة وسعيد طرابيك وسوسن بدر ومصطفى متولى وعدد آخر من الفنانين.

أما النسخة الجديدة من فيلم شمس الزناتى الذي انطلق تصويره سيشارك فيه عدد أخر من الفنانين، منهم محمد إمام وعمرو عبد الجليل وطه دسوقي وأحمد خالد صالح وغيرهم.