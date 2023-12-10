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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة عامة في شرم الشيخ: إقبال كبير من الناخبين على لجان الوافدين

كتب:

هاجر عمر
12:34 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار خالد عيد - قسم أول شرم الشيخ

المستشار خالد عيد - قسم أول شرم الشيخ

قال المستشار خالد عيد، رئيس اللجنة العامة في شرم الشيخ من قسم أول شرم الشيخ، إنّ العملية الانتخابية تسير بصورة مرضية، لافتا إلى أنَّ العمل جارٍ في 11 لجنة فرعية، إذ وصل جميع القضاة والموظفين، وبدأ العمل باللجان في تمام الساعة 9 صباحًا.

وأضاف «عيد»، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، أن أعدادا كثيفة من المواطنين للتصويت باليوم الأول للانتخابات الرئاسية، خاصة بلجان الوافدين.

وأشار إلى أن القضاة يقومون بعمل جيد في التعامل مع الكثافات الموجودة باللجان، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق.

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