أستاذ علوم سياسية: انتخابات المصريين تعبر عن وعي الشعب ومدى تلاحمه

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن انتخابات المصريين تعبر عن وعي الشعب ومدى تلاحمه والقدرة على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن مصر تشهد، اليوم، التصويت الانتخابي للمصريين بالداخل وهو استحقاق دستوري وسياسي مهم، كما أن تصويت المصريين بالخارج كان يعكس مؤشرات جيدة للمشاركة.

تصويت المصريين بالداخل سيعكس صورة جيدة أمام العالم

وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تصويت المصريين بالداخل بالانتخابات الرئاسية سيعكس صورة جيدة أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن عنصر الزمن أو التوقيت مهم لأي حدث سياسي، وهناك العديد من التحديات التي تواجه مصر سواء كانت تتعلق بالإقليم أو تحديات دولية، إذ إن حدود مصر مشتعلة من كل الاتجاهات، فضلا عن مستجدات ما يحدث بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى تداعيات الأزمات الدولية التي تنعكس على كل دول العالم بما في ذلك مصر.

مصر تقف دائما موقف المؤيد لفلسطين

وتابع، أن مصر تقف دائما موقف المؤيد للأشقاء الفلسطينيين سواء في الأزمة الحالية التي تشهدها غزة أو في أحداث سابقة، وتعمل دائما على مختلف المحاور سواء الإنسانية أو السياسية أو الدبلوماسية إلى جانب التواصل مع قيادات وزعماء حول العالم، وذلك كان له أثره الإيجابي إذ أمكن الوصول إلى تهدئة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.