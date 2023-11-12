 «الهجرة»: المصريون بالخارج من أبرز رموز القوى الناعمة لمصر

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من جاليات مصر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج، والتواصل معهم في مختلف القضايا، ضمن حملة «شارك بصوتك» لتوعية المصريين بالخارج.

وجاء اللقاء بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في شيكاغو والتي حضرت اللقاء من مقر الوزيرة بالعاصمة، والسفير محمد فخري، القنصل العام المصري في مونتريال، وعدد من الأساقفة والقساوسة من كندا وعدة ولايات أمريكية، وعدد كبير من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

إشادة بجهود الجاليات المصرية

واستهلت الوزيرة اللقاء مثمنة بجهود الجاليات المصرية حول العالم، واهتمامها بالمشاركة في التوكيلات الرئاسية لمن اعتزموا الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحة أننا نسعى ضمن الحملة التي تطلقها الوزارة تحت شعار «شارك بصوتك» للتواصل مع كافة أعضاء الجاليات وتشجيع الجميع في دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم، في الاستحقاق الرئاسي 2024.

وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج هم سفراؤنا الدائمون حول العالم، ومن أبرز رموز القوى الناعمة لمصر، مشيرة إلى أن حملة «شارك بصوتك» انطلقت بداية من لقاء جاليات مصر في 6 دول خليجية، واليوم المحطة الثانية من محطاتنا، ضمن حملة التوعية، لنلتقي المصريين بالخارج في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.