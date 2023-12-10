«التنسيقية»: انعقاد دائم لغرفتي العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها الدائم لمتابعة تصويت المصريين في الداخل، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد الزخم الكبير في عملية تصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي.

متابعة الانتخابات الرئاسية

وأشارت التنسيقية إلى أن غرفتين متابعة الانتخابات تعمل على إصدار تقارير على مدار اليوم لمتابعة العملية الانتخابية، وتتابع عبر أعضائها اللجان في كل المحافظات، بالتنسيق مع الغرف المركزية الرسمية على مستوى الدولة.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

15 ألف قاض للإشراف على الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.