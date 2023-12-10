مسنون بكراسٍ متحركة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة ببورسعيد (صور)

وفرّت محافظة بورسعيد كراسٍ المتحركة لذوى الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

اصطحاب كبار السن إلى اللجان

وقامت الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية باصطحاب المواطنين من كبار السن و ذوى الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، مع ارتفاع أصوات الأغاني الوطنية واحتفالات المواطنين

لجان بورسعيد تواصل استقبال الناخبين

شهدت اللجان الإنتخابية بمحافظة بورسعيد، توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، حيث فرضت الأجهزة الأمنية تواجدها المكثف أمام اللجان، مع توفير حرم ٱمن للمواطنين للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان لها أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالديوان العام يترأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير و انتظام العملية الانتخابية و ازالة أي معوقات.

67 مقرا انتخابيا

وأوضح محافظ بورسعيد، أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.

ومن المقرر أن يدلي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بصوته في لجنه رقم 3 في مقر مدرسة أم المؤمنين بحي الشرق حيث يحق له التصويت كابن من أبناء بورسعيد وحث اهالي بورسعيد على النزول والمشاركه في الانتخابات، مؤكدا أن مصر تنادي علي أبناءها ويجب على كل مصري تلبية النداء.