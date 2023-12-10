الكنيسة الكلدانية تدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة: للمساهمة في إرساء ركائز الدولة

دعا الخور أسقف بولس ساتي أبناء الطائفة الكلدانية في مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجري خلال الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

رئيس طائفة الكلدان في مصر يحث أبناء الطائفة على المشاركة الإيجابية

وقال رئيس طائفة الكلدان في بيان: «أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «هذا حق ديمقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية، صوت كل مواطن محسوب، ويساهم بإرساء ركائز الدولة، ومؤسساتها الدستورية»، مختتمًا بالآية التي تقول «مبارك شعبي مصر».