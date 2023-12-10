الكنيسة الكلدانية تدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة: للمساهمة في إرساء ركائز الدولة
كتب:
مريم شريف
11:32 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الخور أسقف بولس ساتي
دعا الخور أسقف بولس ساتي أبناء الطائفة الكلدانية في مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجري خلال الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
رئيس طائفة الكلدان في مصر يحث أبناء الطائفة على المشاركة الإيجابية
وقال رئيس طائفة الكلدان في بيان: «أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية».
وأضاف: «هذا حق ديمقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية، صوت كل مواطن محسوب، ويساهم بإرساء ركائز الدولة، ومؤسساتها الدستورية»، مختتمًا بالآية التي تقول «مبارك شعبي مصر».