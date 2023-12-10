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انتخابات المصريين بالداخل

«إكسترا نيوز»: توفير كراسي لكبار السن ومترجمين إشارة للصم والبكم داخل لجان قنا

كتب:

نرمين عفيفي
11:28 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
أحمد الأفيوني مراسل قناة "إكسترا نيوز" من قنا

أحمد الأفيوني مراسل قناة "إكسترا نيوز" من قنا

قال أحمد الأفيوني، مراسل قناة إكسترا نيوز من قنا، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة أمام اللجان.

وأضاف أنه يوجد استعدادات قامت بها محافظة قنا لتجهيز المقار الانتخابية على مدار الأيام القليلة الماضية، موضحا أن رجال الأمن يقومون بدورهم التأميني، وهناك تنظيم من بعض منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن عدد الناخبين ممن لديهم حق التصويت في المحافظة قرابة 2 مليون و150 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 10 لجان عامة، تضم 341 لجنة فرعية بينهم 6 لجان للمغتربين، نظرا لوجود جامعة جنوب الوادي في مدينة قنا العاصمة، بالإضافة إلى لجنتين في المدينة ولجنتين في مدينة نجع حمادي.

وتابع المراسل أنه تم عمل مظلات للناخبين، وتوفير محولات طاقة كهربائية بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية، وتوفير كراسي متحركة وثابتة لكبار السن وذوي الهمم، للتسهيل عليهم في داخل اللجان، كما تم توفير مترجمين لغة الإشارة لفئة الصم والبكم لمساعدتهم، والدفع بعدد من السيارات الإضافية  لتسهيل التنقل للناخبين.

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