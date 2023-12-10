رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

أسقف مغاغة يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

اسلام فهمي
11:28 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
أسقف مغاغة يقود مسيرة للمشاركة في الانتخابات

أسقف مغاغة يقود مسيرة للمشاركة في الانتخابات

نظمت مطرانية مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، متجهة من ديوان مطرانية مغاغة والعدوة إلى اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة الثانوية بنين القديمة بحي قليني مغاغة.

مشاركة عدد كبير من الأقباط

وشارك في المسيرة الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس المطرانية، والسكرتارية، والمكرسين والمكرسات، وشعب الكنيسة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي أقصي جنوب محافظة المنيا قاد الأنبا أغابيوس أسقف مطرانية ديرمواس للأقباط الأرثوذكس مسيرة مماثلة اتجهت إلي مقر اللجنة الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

عهد جديد من التنمية والازدهار

وأعرب المشاركون في المسيرتين عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن مصر تعيش عهداً جديداً من التنمية والازدهار.

وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، حيث دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جميع المصريين للمشاركة في الانتخابات.

اقرأ المزيد:

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا

محافظ المنيا: تجهيز 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب

توزيع سلع غذائية مدعمة واستمرار الحملات التفتيشية بمراكز المنيا

للمغتربين في المنيا.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024
بقلم اسلام فهمي