أسقف مغاغة يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مطرانية مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، متجهة من ديوان مطرانية مغاغة والعدوة إلى اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة الثانوية بنين القديمة بحي قليني مغاغة.

مشاركة عدد كبير من الأقباط

وشارك في المسيرة الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس المطرانية، والسكرتارية، والمكرسين والمكرسات، وشعب الكنيسة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي أقصي جنوب محافظة المنيا قاد الأنبا أغابيوس أسقف مطرانية ديرمواس للأقباط الأرثوذكس مسيرة مماثلة اتجهت إلي مقر اللجنة الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

عهد جديد من التنمية والازدهار

وأعرب المشاركون في المسيرتين عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن مصر تعيش عهداً جديداً من التنمية والازدهار.

وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، حيث دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جميع المصريين للمشاركة في الانتخابات.